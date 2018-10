Dell EMC: Infrastructure pérenne

Face aux exigences IT de plus en plus élevées, les départements IT n’ont plus le luxe d’utiliser leurs ressources pour vérifier toutes les promesses des fournisseurs. Il faut simplement que les systèmes fonctionnent et offrent un avenir exempt de migrations de données coûteuses. En réponse, les fournisseurs IT ont commencé à proposer des garanties de performances, des garanties sur les taux de réduction des données ou des mises à niveau gratuites. Ces programmes, néanmoins, se limitent souvent à des produits de stockage uniques, généralement dotés de la technologie 100 % Flash. Dell EMC va plus loin avec un programme offrant une infrastructure pérenne qui s’étend à son vaste portefeuille de stockage et prend en charge les transitions générationnelles et architecturales.

Téléchargez ce livre blanc pour en apprendre advantage.