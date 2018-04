RGPD : 5 leçons apprises L’expérience de Veeam en matière de conformité

L’objet de ce livre blanc est de vous faire découvrir ce que le RGPD signifie pour Veeam. Les informations relatives au RGPD abondent sur l’internet et, si de nombre d’entreprises et d’avocats peuvent se positionner en tant qu’experts, la conformité au RGPD est spécifique à chaque entreprise. Vous connaissez votre entreprise mieux que quiconque. C’est donc vous qui êtes en meilleure position pour devenir son véritable expert en matière de conformité au RGPD. Nous partagerons nos perspectives et les leçons que nous avons apprises dans notre propre démarche de conformité. Elles vous aideront dans votre réflexion non seulement sur la conformité au RGPD, mais aussi sur la manière dont les solutions logicielles de Veeam peuvent jouer un rôle critique dans vos stratégies d’administration et de protection des données et assurer que votre entreprise est Always-On™.

Ce livre blanc est destiné à être plus technique et nous aborderons et expliquerons notre vision du RGPD du point de vue de la conformité technique et juridique. Nous examinerons les principes qui sous-tendent le RGPD et la manière dont le RGPD a évolué en loi de référence régissant la confidentialité des données en Europe depuis la Directive de protection des données de 1995 qu’elle remplace. Le changement le plus notable apporté par le RGPD consiste à redonner le contrôle des données personnelles aux individus. Les entreprises qui recueillent, traitent, analysent et utilisent ces données personnelles ont plus d’obligations vis-à-vis de ces individus. La confidentialité des données est un des droits fondamentaux de l’individu. Toute entreprise qui manipule des données personnelles doit s’assurer de faire un usage légal de ces données et les protéger au même niveau que ses informations confidentielles. Nous croyons que nos produits et nos solutions peuvent aider votre entreprise à assurer la disponibilité de votre Always-On Enterprise.