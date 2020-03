Crittografia, privacy e protezione dei dati: un delicato equilibrio

La crittografia a chiave pubblica SSL/TLS è lo standard di settore per la protezione dei dati ed è utilizzato per garantire la sicurezza delle transazioni web per gran parte della rete internet. La sua crittografia sicura protegge i dati privilegiati in transito e offre affidabilità e anonimato agli utenti. D’altro canto però, fornisce anche una copertura per gli malintenzionati che utilizzano i protocolli SSL/TLS per sfruttare tale affidabilità e anonimato per coprire le proprie attività.

I responsabili IT delle aziende dovrebbero sfruttare metodologie di ispezione SSL/TLS complete per mitigare i rischi celati nel traffico crittografato. Questo testo esamina il rischio correlato alle minacce crittografate, considera le implicazioni aziendali, per la privacy e la sicurezza legate alla gestione di tale rischio ed espone delle misure costruttive per bilanciare le esigenze di sicurezza con i diritti sulla privacy dei dipendenti. In fin dei conti, il modo migliore con cui i responsabili IT possono garantire i diritti del singolo dipendente è quello di proteggere l’organizzazione da minacce e attacchi.