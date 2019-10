Il continuum del ciclo di vita dei PC: dal controllo alla trasformazione

In un contesto in cui diverse organizzazioni cercano di implementare strategie basate sui dati, il personal computer in tutte le sue varietà rimane lo strumento chiave per la produttività della forza lavoro. I leader IT devono guidare la gestione dei PC attraverso l’intero ciclo di vita dei PC per consentire agli utenti di lavorare nel modo più efficace.

Oggi, i leader IT affrontano il ciclo di vita dei PC attraverso un continuum che va dal controllo alla trasformazione. Il controllo è orientato all’ottimizzazione, mentre la trasformazione si concentra sull’impatto aziendale della tecnologia. Anche se diversi, i due approcci non sono in opposizione. Secondo il recente studio di Forrester Consulting “Digital Controllers Optimize, Digital Transformers innovate”, entrambi gli approcci perseguono gli stessi obiettivi e affrontano sfide simili.

